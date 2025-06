Documentário 'Eros' mostra intimidades dentro de motéis: 'Nada moralista'

"Eros" chega aos cinemas hoje com o intuito de "quebrar o tabu" sobre motéis. "Gostaria de quebrar esse tabu de que os motéis existem só para o sexo; e sim que o vissem como um espaço de diversão para os adultos", adianta a diretora, Rachel Daisy Ellis, em entrevista ao Plano Geral.

No videocast, o jornalista Vitor Búrigo explica que o documentário reúne uma série de trechos com frequentadores do espaço, bem como discussões acerca do cotidiano dessas pessoas —mas "nada moralista". "Tem cenas picantes, mas não é sobre isso. Tem personagens muito interessantes, com histórias e muita diversidade. Há propósitos diferentes de cada casal", diz.

Em entrevista, a diretora diz que sempre teve interesse em documentários com participação ativa dos personagens, e por isso entregou a eles câmeras para que gravassem no interior do motel.