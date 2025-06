'Como Treinar Seu Dragão': como Gerard Butler foi convencido a fazer filme

Um dos grandes desafios do live-action foi trazer os dragões à vida sem recorrer apenas à CGI. Os atores Mason Thames (Soluço) e Nico Parker (Astrid) revelaram como foi atuar ao lado de criaturas imaginárias — as que, no set, pareciam reais.

"Trabalhar com o Banguela era incrível porque tínhamos uma cabeça de espuma! A gente improvisava, criava química... Foi mágico", contou Thames.

Astrid (Nico Parker), Soluço (Mason Thames) e Banguela Imagem: Divulgação/ Universal Pictures

Nico Parker, que interpreta Astrid, complementou. "No almoço, a gente via a cabeça do Banguela ou da Tempestade ali, e quando começavam a filmar, os dragões simplesmente ganhavam vida. Isso fez toda a diferença para as cenas mais emocionais."

Butler também destacou suas cenas com o simpático dragão. "Essa foi uma das coisas mais surpreendentes nesse filme: eu realmente sentia que estava atuando com o Banguela. Cada movimento, desde os mais sutis até os mais amplos... Os detalhes... Algumas das minhas cenas mais emocionais foram justamente aquelas que fiz com ele", encerrou.