Dani Albuquerque diz que 'melhorou' a vida do marido: 'Pegava malandrinhas'

Daniela Albuquerque, 42, afirmou que "melhorou" a vida do marido, o empresário Amilcare Dallevo Jr., 67, dono da RedeTV!.

O que aconteceu

Albuquerque disse que Amilcare tinha "um passado terrível" e que "pegava as malandrinhas". "Ele me falou que antes tinha as farras, não pensava em casar novamente, mas que quando me encontrou se sentiu em casa e mudou", revelou durante participação no podcast Papagaio Falante.

Ela destacou que focou a construção de uma família com Dallevo. "Uma semana depois que a gente se conheceu, ele me apresentou aos filhos dele. O Amilcare é família, tudo bem que ele tinha uma vida de festa, mas ele é [um homem] família, e encontrou [a mim] uma pessoa família".