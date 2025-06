Claudia Ohana faz vídeo de body e exalta amor-próprio no Dia dos Namorados

Claudia Ohana, 62, aproveitou o Dia dos Namorados para incentivar o amor-próprio.

O que aconteceu

A atriz postou um vídeo ironizando a data nas redes sociais. Ela surgiu usando um body preto decotado em frente a um espelho com uma mensagem de batom que dizia "I Love Men" — ou "Eu amo homens" em inglês.

Na sequência, Claudia mudou o texto para exaltar o autoamor. Ela apagou a letra "N" do espelho e exibiu a mensagem "I Love Me" — tradução de "Eu me amo". A artista ainda incentivou na legenda: "Se ame sempre".