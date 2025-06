Dieckmann se declara para marido e fãs brincam: 'Prefiro com Marco Aurélio'

Carolina Dieckmann, 46, dedicou uma música ao marido, Tiago Worcman, no Dia dos Namorados.

O que aconteceu

Atriz descreveu o amor dos dois com uma música. "Nosso amor é um mar, ora bate forte, ora afoga, mas é sempre bonito do jeito dele, e a gente segue nadando fundo... junto", escreveu em hoje em seu perfil no Instagram.

Na sequência, explicou o motivo de escolher a canção para homenageá-lo. "Agora o José toca ela no violão e eu sinto que ela diz — e com nosso filho tocando fica ainda mais forte — que esse som é o nosso momento; não sobre o que ele diz somente, mas esses acordes que emocionam a gente. Te amo", se declarou.