Atriz de 'A Viagem' largou TV após sofrer queimaduras em gravação de novela

A atriz Cibele Larrama, 52, conhecida por diversos papéis em novelas nos anos 1990, inclusive a babá Maria de "A Viagem" (1994), teve sua vida transformada por um acidente. Saiba por onde anda a artista, que está longe da TV desde 2014.

Quer ficar por dentro de tudo o que rola no mundo das novelas? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.

Carreira de sucesso nos anos 1990

Cibele Larrama estreou na TV em um papel pequeno em "As Noivas de Copacabana" (1992). No ano seguinte, esteve no extinto Você Decide e em "Mulheres de Areia", dando vida a Luzia, personagem que se apaixona por Alaor (Humberto Martins) e balança o casamento dele com Malu (Vivianne Pasmanter).