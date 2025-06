Gordão da XJ pede perdão para a ex após término: 'Meu coração ainda é seu'

Com uma série de vídeos de quando ainda estavam juntos, ele pediu perdão para a ex. "Hoje eu quero pedir desculpa... do fundo do coração. Pelo que falei, pelo que deixei de fazer pelas atitudes que te machucaram. Você merece o melhor do mundo — e eu queria ter sido esse melhor para você, sempre".

O rapaz ainda finalizou com a promessa de que sempre amará Nicolle. "Sei que o tempo não volta, mas meu sentimento nunca foi embora. E mesmo separados, eu não deixo de te amar. Se um dia você olhar para trás e lembrar de tudo com carinho, saiba que meu coração ainda é seu".