Após despachar Renato, Marco Aurélio toma atitude inusitada em 'Vale Tudo'

Nos próximos capítulos de "Vale Tudo" (Globo), Marco Aurélio (Alexandre Nero) faz um convite inusitado a Leila (Carolina Dieckamnn) logo após a saída de Renato (João Vicente de Castro) de seu apartamento.

Quer ficar por dentro de tudo o que rola no mundo das novelas? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.

O que vai acontecer

Após ficar incomodado com o romance do primo com sua ex-namorada, Renato decide sair do apartamento onde mora com Marco Aurélio. No entanto, ao sair do local com suas malas, o dono da Tomorrow encontra o casal apaixonado tomando café da manhã.