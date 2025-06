Alexandre Correa rebate condenação em processo movido por Edu Guedes

Splash entrou em contato com o TJSP (Tribunal de Justiça de São Paulo) para obter mais informações sobre a condenação. Reportagem também tenta retorno das defesas de Edu Guedes e Alexandre Correa e aguarda retorno. Espaço segue aberto.

Leia a nota completa

A defesa técnica de Alexandre Correa por meio de seu advogado Bruno Ferullo, vem a público manifestar-se a respeito da recente decisão que resultou em sua condenação pelo crime de calúnia.

Respeitamos o entendimento adotado pelo juízo competente, mas desde já informamos que a referida decisão não transitou em julgado e será objeto de recurso, conforme assegurado pela legislação brasileira. A defesa confia na reversão da condenação pelas instâncias superiores, especialmente diante de elementos que demonstram a ausência de dolo específico na conduta atribuída a Alexandre, bem como a existência de circunstâncias que descaracterizam o tipo penal imputado.

Reiteramos o compromisso com a verdade dos fatos e com o pleno exercício do direito de defesa, pilar fundamental do Estado Democrático de Direito.

Por fim, reforçamos que Alexandre Corrêa permanece à disposição da Justiça e confia que o processo será devidamente reavaliado, com a observância rigorosa das garantias constitucionais.