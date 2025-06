'A menopausa bateu': Flávia Alessandra explica as dificuldades da nova fase

Flávia Alessandra, 51, disse que a menopausa tem atrapalhado sua rotina, principalmente em relação ao seu sono.

O que aconteceu

A atriz explicou que passou a sentir os sintomas da menopausa no final do ano passado quando seu sono ficou desregulado. Ela conta que sempre foi de dormir bem, a vida inteira, de deitar e conseguir desligar do mundo, "mas o que fez cair a minha ficha: a menopausa bateu".