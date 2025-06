Youtuber morre aos 26 anos nos EUA após hipertrofia no coração

O youtuber P2istheName morreu aos 26 anos após uma hipertrofia do coração.

O que aconteceu

A perícia confirmou ontem a causa da morte do jovem, cujo nome de registro era Philip Enewally. O médico legista do Condado de Los Angeles revelou que ele não resistiu após uma disfunção cardíaca súbita em decorrência da hipertrofia solitária do músculo papilar.

A morte foi considerada natural pelas autoridades. O médico confirmou à revista People que o caso de Phillip é um subtipo de uma cardiomiopatia hipertrófica — uma condição em que o músculo cardíaco tem uma espessura anormal — e que isso é um fator de risco em caso de um evento cardíaco súbito.