'Vocês não sabem meia missa': Gloria Perez conta bastidores da TV

'Não questiono a decisão'

Escritora afirmou que o último contrato com a Globo era para escrever a novela que sucederia o remake de "Vale Tudo". Em abril de 2025, por meio das redes sociais, ela disse que a sinopse de "Rosa dos Ventos" já havia sido aprovada e os capítulos iniciais estavam escritos.

A direção considerou que o assunto aborto era inadequado para as novas diretrizes que se pretende dar às novelas. Não questiono a decisão, é normal que uma empresa decida de acordo com sua conveniência. Mas uma vez que o contrato era por obra, considerei que o mais conveniente para mim era não aceitar a renovação e fazer a resilição [extinção] do contrato. Gloria Perez, por meio do Instagram

Glória Perez construiu carreira de sucesso na Globo Imagem: Sergio Zalis/Globo

A autora explicou que o canal pediu que ela contornasse o tema, mas ela considerou "impossível atender". Em entrevista ao Estadão, ela enfatizou que o "aborto é o ponto de partida da história. Tudo o mais ocorre a partir dele. Todas as tramas paralelas se relacionam a ele. Tirar o aborto era tirar o macaco do King Kong".

A trama principal se desenvolveria a partir da vingança de Cibele, vítima do aborto forçado, contra o herdeiro de um empresário. "Tudo de comum acordo. As portas continuam abertas, as minhas e as da Globo também, mas neste momento prefiro assim, quero viver esse tempo no 'deixa a vida me levar'", completou.