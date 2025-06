Vale Tudo hoje (11): veja resumo do capítulo desta quarta-feira

Veja a seguir tudo o que vai acontecer no capítulo desta quarta-feira (11) em "Vale Tudo" (Globo).

O que vai acontecer

Solange diz para Mário Sérgio que sua relação com Afonso acabou. Celina e Estéban fecham com a Tomorrow as fotos e vídeos da exposição. Laís, Sarita, Marco Aurélio e Tiago participam de uma homenagem a Cecília, que segue em coma. Odete convence Celina a ajudá-la a aproximar Maria de Fátima de Afonso. Heleninha e Tiago jantam na casa de Bartolomeu para conhecer a família de Ivan. Celina sugere que Afonso convide Maria de Fátima para treinar com ele. Mário Sérgio cuida de Solange, que adoece. Laudelino, o cliente do restaurante, revela a Raquel e Poliana que deseja se aposentar e vender a sua empresa de catering para os sócios do restaurante da hípica. Afonso pede Maria de Fátima em namoro.