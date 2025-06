Thais Carla perde mais de 50 kg com bariátrica: 'Estava exausta'

Thais Carla deu sua primeira entrevista após passar por uma bariátrica, há um mês. A dançarina contou ter chegado aos 200 kg e, para a cirurgia, precisou emagrecer 30 kg. Agora, está com cerca de 155 kg.

O que aconteceu

A influenciadora participou do programa do Leo Dias e desabafou sobre a vida antes da cirurgia. "Fui uma pessoa que lutava muito só, tudo caia sobre mim. Se eu botasse uma foto minha, falavam do meu peso. Tudo estava errado", contou.

Ela disse ficar muito cansada por receber ódio das pessoas por meio das redes sociais. "Muitas vezes eu ficava triste porque havia comentários de gente dizendo que eu tinha que morrer queimada, por exemplo."