Sofia tem reação inacreditável ao descobrir verdadeiro pai em 'Dona de Mim'

No capítulo de quinta-feira (12), da novela "Dona de Mim" (Globo), Abel conta para Sofia que não é seu pai biológico. Sofia e Samuel trocam confidências.

Jaques manipula Filipa, que se decepciona com Abel por mentir sobre a origem de Sofia. Danilo apoia Filipa, que pede para passear com ele. Pam vê Danilo e Filipa juntos.

Jaques provoca Abel, e os dois se agridem na frente de Rosa. Denise descobre que Sofia não é filha biológica de Abel. Samuel rejeita uma ligação de Nanda. Ricardo mostra a Patrícia as imagens do furto do colar e questiona a identidade do homem.