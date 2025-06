Sergio Mallandro revela que enviou flores de cemitério para ex-esposa

Sérgio Mallandro, 69, admitiu que enviava flores de um cemitério para sua ex-esposa, Mary Mallandro.

O que aconteceu

Mallandro contou que na época estava iniciando o relacionamento com Mary, não tinha dinheiro para as flores, por isso enviava direto do cemitério. "Eu era duro e tinha um amigo que era coveiro e eu falava para ele: 'irmão, pega umas flores aí, que eu não tenho dinheiro, e vou dar para uma gata que me apaixonei'", explicou no podcast Papagaio Falante, que ele mesmo comanda.

Humorista destacou que um dia o coveiro enviou as flores com a faixa de pêsames, e Mary descobriu. "E eu mandava umas flores para a Mary, só que um dia o imbecil [do coveiro] mandou as flores com a faixa 'saudades da família Peixoto'. Aí acabou o encanto".