Afastado? SBT esclarece situação de Macedão da Chinelada no Tá na Hora

Felipe Macedo fez a sua estreia no Tá na Hora no último dia 5 de junho. Ele "invadiu" o jornalístico apresentado por Dani Brandi fazendo brincadeiras e dizendo estar "um pouco" ansioso para transição do telejornal para o Aqui Agora.

0:00 / 0:00

Macedão retornou no dia seguinte ao jornalístico vespertino do SBT e fez participação com brincadeiras e piadas. Nas redes sociais, a emissora mencionou a ida do apresentadora ao telejornal como "convidado especial".

Já no dia 9 de junho, o apresentador surgiu no início do Tá na Hora, ao lado de Dani Brandi, numa espécie de "piloto oficial" para o Aqui Agora. Eles foram anunciados como apresentadores do famoso jornalístico no lançamento da grade de programação de 2025 do SBT.