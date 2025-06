Resumo novela 'Garota do Momento' da semana: capítulos de 12 a 21/6

Zélia sonda Coralina sobre o paradeiro do colar. Beto, Beatriz e Ulisses se animam com a possibilidade de iniciar a produção de seu filme. Clarice teme a perseguição de Juliano. Gregório confronta Juliano sobre seu comportamento contra ele e Clarice. Alfredo tem um surto ao vivo no programa de Mariana. Topete e Eugênia investigam Mariana. Maristela descobre que Coralina estava com o colar Mystique. Bia escreve uma carta confessando sua participação na troca dos colares.

Sexta-feira, 13 de junho

Maristela explica a Juliano sobre a confusão com o colar Mystique. Juliano persegue Clarice e Gregório. Coralina confidencia a Basílio que Maristela lhe deu o colar Mystique, e que ela revendeu para Jacira. Sérgio reconhece o Mystique no pescoço de Mariana, mas ambos acreditam tratar-se de uma cópia. Marlene aconselha Topete a conversar com Orlando. Alfredo e sua família armam contra Mariana. Topete encontra o colar Mystique e o oferece a Zélia. Juliano ateia fogo à boate de Lígia. Zélia descobre que Topete lhe deu o colar Mystique. Ronaldo lê a carta de confissão de Bia.

Sábado, 14 de junho

Ronaldo afirma que só viajará com Bia após ela confessar seu crime. Lígia se desespera ao perceber que sua boate está em chamas. Beto invade a boate e resgata Lígia. Mariana e Nelson se despedem da família de Alfredo e Anita. Ronaldo comunica a Beto, Beatriz, Clarice e Gregório sobre a carta de Bia. Clarice conversa com Bia. Clarice conforta Beatriz. Zélia se alia a Basílio para incriminar Maristela no roubo do colar. Bia confessa sua participação no roubo do colar para o delegado. Lígia descobre que o incêndio na boate foi criminoso. O delegado encontra o Mystique no cofre de Maristela.

Segunda-feira, 16 de junho