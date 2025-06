Resumo novela 'Dona de Mim' da semana: confira capítulos de 12 a 21/6

Abel conta para Sofia que não é seu pai biológico. Sofia e Samuel trocam confidências. Jaques manipula Filipa, que se decepciona com Abel por mentir sobre a origem de Sofia. Danilo apoia Filipa, que pede para passear com ele. Pam vê Danilo e Filipa juntos. Jaques provoca Abel, e os dois se agridem na frente de Rosa. Denise descobre que Sofia não é filha biológica de Abel. Samuel rejeita uma ligação de Nanda. Ricardo mostra a Patrícia as imagens do furto do colar e questiona a identidade do homem. Manuel agradece Filipa por devolver a alegria a Danilo. Ayla reafirma a Gisele seu desejo de ser mãe. Kami ouve Marlon combinando com Leo de ajudar Ryan. Danilo declara seu amor por Filipa.

Sexta-feira, 13 de junho

Filipa rejeita a declaração de amor de Danilo. Kami se irrita com Marlon e Leo. Filipa chora ao ouvir as mensagens de Abel. Davi e Ayla se confortam após o fracasso de seu Dia dos Namorados. Filipa deixa a casa de Danilo com um bilhete de despedida para ele, e Manuel conforta o filho. Leo e Yara conversam com Kami sobre a situação de Ryan. Danilo pede demissão a Abel. Ryan se emociona ao constatar a ajuda de Marlon e Leo. Vespa exige que Lucas descubra informações sobre a operação policial. Gisele surpreende Ayla. Lucas é agredido a mando de Vespa, e Durval alerta Ryan. Jaques reconhece Vanderson nas imagens do furto do colar de joias. Dara, Jussara e Marlon cuidam de Lucas. Jaques procura Vanderson.

Sábado, 14 de junho

Jaques exige que Vanderson lhe devolva o colar de Patrícia. Jussara insiste em abrigar Lucas. Ryan volta a fazer rimas. Jaques pensa em como coletar o DNA de Vanderson. Davi questiona se Leo sabia sobre a origem de Sofia. Jeff elogia Dara, que diz ter marcado um encontro com Donzy. Jaques manipula Patrícia. Samuel decide ajudar Davi a escrever poesias para Leo. Donzy propõe um contrato com Dara. Ricardo pede que Jaques se afaste de Patrícia e se oferece para conseguir o DNA de Vanderson. Ayla tem uma conversa com Abel. Filipa se entende com Higuy. Leo se encanta pelo poema de Davi, sem saber que foi Samuel quem o ajudou. Ricardo agride Vanderson.

Segunda-feira, 16 de junho