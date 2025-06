Recém-casado, viúvo de Gilberto Braga passeia com marido em shopping do Rio

O decorador Edgar Moura Brasil, 68, foi clicado ao lado do marido, o ator Cristhian Vieira, 37, em um shopping no Leblon, na zona sul do Rio de Janeiro.

O que aconteceu

Eles foram clicados na noite de hoje enquanto caminhavam por um shopping no Leblon, na zona sul do Rio de Janeiro. Eles optaram por looks pretos em dia de frio na cidade maravilhosa.

Os dois estão juntos desde o ano passado, mas se casaram em abril deste ano. Eles preferem manter a relação longe dos holofotes. Apesar disso, recentemente, Edgar publicou uma foto do casamento no Instagram e se declarou. "Foi uma alegria ter compartilhado um dia tão importante e especial para nós com todos vocês", escreveu.