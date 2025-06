Empresário e ex-sertanejo: quem é Fernando Mocó, que casou com Maraisa?

0:00 / 0:00

Fernando e Maraisa se conhecem desde a adolescência, quando viviam em Araguaína (TO). Os dois confirmaram o relacionamento em julho de 2023 e ficaram noivos em setembro daquele ano. Desde então, terminaram e reataram várias vezes. O último término aconteceu em fevereiro deste ano. Não durou muito, já que os dois surgiram aos beijos no mês seguinte.

O marido da cantora é pai de um menino de 8 anos. A criança é fruto do relacionamento de Fernando com a ex, Aline Magno, que já teve algumas rusgas com Maraisa.

Fernando exibe um estilo de vida luxuoso em seu perfil. Ele costuma compartilhar fotos de viagens, carros e de passeios em seu jatinho particular.