Primeiro capítulo de 'Guerreiros do Sol' exibe masturbação de mocinha

Rosa é interrompida pela irmã, Otília (Alice Carvalho), que bate na porta ao escutar os gemidos dela. "Rosa, tá passando mal, é?", pergunta Otília. "Pera aí, menina, agoniada", responde Rosa.

Com 45 capítulos, "Guerreiros do Sol" tem cinco capítulos disponibilizados semanalmente no Globoplay. Trama também é exibida diariamente no canal Globoplay Novelas, antigo Viva, na TV à cabo, a partir das 22h40, com reapresentação às 6h10 e às 16h15. Aos sábados, o público poderá rever ao capítulo de sexta.

Isadora Cruz em cena do primeiro capítulo de 'Guerreiros do Sol' Imagem: Reprodução/Globoplay

"Guerreiros do Sol"

Novela escrita por George Moura e Sérgio Goldenberg quer revisitar o universo do cangaço a partir de uma perspectiva menos caricata e mais humana em comparação ao que já foi feito sobre o tema na TV brasileira. A trama se passa no sertão nordestino dos anos 1920 e foi inspirada na vida de Lampião e Maria Bonita, apesar de estar longe de ser uma biografia.

Além de evitar clichês sobre o Nordeste, a novela também quer trazer discussões contemporâneas sobre representação e desejo, incluindo cenas de sexo. O autor diz que a história tem liberdade para explorar mais profundamente a sexualidade dos personagens. "A novela no streaming permite ir mais fundo no sexo e na violência. E contamos essa história um pouco como a vida é. Se existia sexo, por que não teria também na dramaturgia?".