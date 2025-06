'Absurdo e engraçado'; o que descobrimos sobre final de 'Garota do Momento'

A gente tem muitas sequências, até essa, agora, que a gente gravou, às vezes tem aqui uma atitude, ou uma palavra ou outra, ou eu deixar de chamar ela de filha, eu não chamei ela de filha, não chamei, pra mostrar mesmo que é um momento de muita dor ali, ela realmente tentou acreditar na Bia e ela assume depois que foi conivente, que ficou cega, que foi muito burra em ter acreditado na palavra da Bia, por medo da situação de saúde dela.

Carol Castro sobre a cena para Splash

Arrependida dos golpes que aplicou, a vilã escreve uma carta confessando que trocou o valioso colar Mystique, com a intenção de incriminar Beatriz (Duda Santos). Antes do embarque, Ronaldo (João Vitor Silva) encontra a carta por acaso, descobre o envolvimento da namorada e, revoltado, a confronta, rasgando as passagens de avião.

O publicitário entrega a carta a Clarice, que fica ainda mais decepcionada com a filha. Determinada a corrigir a situação, a dona da Magnifique dá uma bronca dura em Bia e a obriga a confessar tudo ao delegado.

Atores prometem um 'final surpreendente'

Nos bastidores das gravações, Splash conversou com Cauê Campos, o Basílio; Carol Castro, a Clarice; e com João Vitor Silva, o Ronaldo. Com humor, Cauê nos revelou que sequer lê os roteiros com antecedência e não teria como dar muitos spoilers. "Sou uma péssima pessoa pra spoiler. Leio na hora. Tenho memória de peixe", disse ele aos risos.

Ainda assim, o ator garante que o final de Basílio será "surpreendente e engraçado", que lhe arrancou risadas durante a leitura. "Eu dei uma lida em algumas coisas futuras porque eu sou fofoqueiro [...] Acho que Basílio vai surpreender, assim, num lugar absurdo. Eu li o último capítulo de Basílio e eu confesso que eu ri muito. É um final surpreendente. Acho que não só para ele, mas para muitos personagens que vão estar com ele ali naquele final. E eu acho que a novela, no geral, vai terminar de maneira bem bonita", revelou.