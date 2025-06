O erro que tirou Macedão da Chinelada do ar um dia após estreia

Macedão chegou com um personagem pronto, após anos de sucesso na TV paranaense. O problema é que a história foi apresentada pela metade para o público de SP. Tudo é storytelling. Simplesmente jogar o sujeito de personalidade extravagante e vestuário discutível sem um mínimo contexto foi um tiro na água.

Lembro bem quando o Ratinho começou a apresentar um programa policial na CNT, o saudoso 'Cadeia'. Quem assistia ao programa naquela época, e depois no '190 Urgente' da mesma emissora, viu a evolução do apresentador enquanto personagem. O cassetete quebrando o fax e outras estripulias foram parte de uma longa jornada acompanhada diariamente pelos telespectadores.

Quando ele chegou até as emissoras maiores, primeiro na Record e depois no SBT, o personagem já era grande o suficiente para que os programas também se moldassem à personalidade que tinha sido plenamente estabelecida. Mas houve tempo e alguma organicidade durante esse processo.

Macedão tentou fazer com que a órbita do 'Tá Na Hora' mudasse completamente de um dia para o outro, mas todo o entorno ainda era o mesmo. Além de forçado, ficou evidente o choque cultural entre o que ele propunha e os seus interlocutores, tanto a Daniele Brandi no estúdio quanto os repórteres. Isso foi um erro muito grande.

Para que ele tenha a oportunidade de brilhar como brilhou ao longo de sua carreira na TV regional (que é de propriedade do Ratinho, diga-se de passagem), é preciso pensar em duas estratégias possíveis: ou ele se adequaria ao clima do programa, ganhando espaço organicamente, ou criam um programa que sirva à toda aquela extravagância pós-jornalística -o que parecia ser o plano com o 'Aqui Agora'.

Mas reforço aqui que não acho que esse seja o único problema com os resultados de audiência do 'Tá Na Hora'. A nova grade do SBT parece partir de uma premissa até coerente, colando o jornalístico mais popular com o telejornal principal da emissora, o SBT Brasil. Mas será que faz sentido?