Leo Lins chama Marcos Mion de 'boneco de ventríloquo': 'Um homem castrado'

Leo Lins usou o Instagram na tarde de hoje para falar sobre ataques que Marcos Mion vem recebendo por, supostamente, apoiar o humorista condenado a oito anos de prisão.

O que aconteceu

Em publicação, Leo Lins escreveu: "Estão atacando o Marcos Mion achando que ele me defendeu. Vim aqui esclarecer: Mion nunca esteve do meu lado. Ele defendeu a liberdade de expressão. Aí a militância apertou, ele me xingou e defendeu o contrato com as marcas". O humorista continuou e disse entender que "muitos nem tiveram essa coragem que ele teve por 3 minutos."

Ainda falando de Mion, Lins falou que o apresentador já deixou claro acreditar que humorista fala "um monte de m...". "Prefiro falar as m... que eu quero do que ser um boneco de ventríloquo com uma empresa enfiando a mão no meu rabo e mexendo minha boca pra eu falar o que ela quer."