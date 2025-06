Khaby Lame, detido por imigração nos EUA, vai ao jogo do Brasil em SP

Ontem, Khaby postou um story em Paulínia, no interior de São Paulo. Na foto, ele aparecia com o jogador brasileiro Emerson Royal, do AC Milan.

Khaby Lame postou um story em Paulínia, no interior de São Paulo Imagem: Reprodução/Instagram

Em outra publicação, o tiktoker apareceu jogando basquete. O post, feito pelo empresário Kaique Ferreira, mostrava Khaby jogando contra Emerson Royal.

Após ser detido nos EUA, Khaby deixou o país "voluntariamente". Ele estava nos Estados Unidos desde o dia 30 de abril, e no início de maio esteve em Nova York para participar do Met Gala — um dos principais eventos do mundo da moda.

Khaby Lame no Met Gala 2025 Imagem: Jamie McCarthy/Getty Images

Denunciado por influencer ligado a Trump

Khaby Lame tem a conta mais seguida do TikTok. Sem dizer uma palavra, ele debocha de tutoriais complexos mostrando formas mais simples de executar as mesmas ações.