Julio Rocha decora carro da esposa com fotos de cueca e exibe reação dela

Julio Rocha, 45, surpreendeu a esposa, Karoline Kleine, 37, com um presente inusitado de Dia dos Namorados.

O que aconteceu

O ator adesivou o carro da médica veterinária com fotos sensuais dele próprio, posando só de cueca. "Sua esposa pediu para você arrumar os freios do carro dela e você resolveu fazer uma surpresa...", descreveu ele no Instagram, na legenda do vídeo com que registrou a 'travessura'.

Karoline ficou indignada ao descobrir a 'façanha' do marido — mas acabou saindo com o carro mesmo assim. "Eu vou ter que trabalhar com esse carro?!", protestou ela. "Olha que carro mais lindo! Ninguém tem um desse!", provocou Julio, aos risos. "Tira já!", exigiu ela, em vão.