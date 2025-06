Jonas Bloch surge em 'A Viagem' como vilão asqueroso que violenta mulher

Bia cresceu sem compreender os motivos do sumiço de seu pai. Sem conhecer o passado sombrio envolvendo Ismael, ela passa parte da trama alimentando o desejo de reencontrá-lo.

Jonas Bloch e Fernanda Rodrigues como Ismael e Bia em 'A Viagem' Imagem: Acervo/Globo

Estela, por sua vez, criou a filha sozinha, mas a garota não reconhece seu amor e é considerada ingrata. Com medo de machucá-la, Estela tentou a vida toda poupar a adolescente da verdade sobre o ex-marido. Enquanto isso, a curiosidade e a angústia da jovem falam mais alto.

Movida pela ansiedade, Bia decide sair sozinha pelas ruas da Urca para procurar o pai. A atitude impulsiva acaba em tragédia: ela é atropelada por Tato (Felipe Martins), que a acerta com sua bicicleta.

Ismael (Jonas Bloch) e Bia (Fernanda Rodrigues) em 'A Viagem' Imagem: Reprodução/Globo

Ao longo da novela, Ismael retorna fingindo arrependimento e promete reconquistar a confiança da filha. Estela fica desesperada com o retorno do ex-marido, que a deixou com uma mão na frente e a outra atrás quando abandonou ela e Bia. Já no primeiro instante, a irmã de Diná percebe as intenções egoístas de Ismael. Veja o vídeo do retorno do vilão abaixo.