Nova geração de 'Harry Potter': qual o salário dos atores da série da HBO?

Para a série, Dominic McLaughlin foi escolhido como o novo Harry Potter. Arabella Stanton interpretará Hermione Granger. Já o papel de Rony Weasley ficou com Alastair Stout. O foco, segundo a produção, era encontrar talentos com carisma, química e capacidade de crescer com os personagens.

Processo para a seleção dos novos bruxinhos da série foi rigoroso. Segundo o Daily Mail, mais de 32 mil fitas de audição foram analisadas antes da escolha final.

John Lithgow será Alvo Dumbledore Imagem: Divulgação/Alex Bailey/Netflix

Seriado promete adaptar fielmente os sete livros de J.K Rowling por, pelo menos, uma década. A informação foi declarada pelo diretor da Warner Bros, David Zaslav. O projeto já está entre os mais aguardados da plataforma e marca uma nova era para o universo bruxo.

Além dos três, nomes importantes já foram confirmados. John Lithgow foi escalado para viver Alvo Dumbledore; Janet McTeer será a professora Minerva McGonagall; Paapa Essiedu o professor Snape; e Nick Frost interpretará o icônico Rúbeo Hagrid.