'Guerreiros do Sol': Novela do Globoplay terá exibição na TV; saiba horário

A novela também ganhará uma exibição na TV. "Guerreiros do Sol" estreia hoje no Globoplay Novelas (antigo canal Viva).

A trama será exibida de segunda a sexta, às 22h40, com reapresentação às 6h10 e às 16h15. Aos sábados, o público poderá rever ao capítulo de sexta.

Qual é a história de 'Guerreiros do Sol'?

"Guerreiros do Sol" é um épico de amor, vingança e resistência, no sertão brasileiro. A saga gira em torno de Rosa (Isadora Cruz) e Josué, dois sertanejos que, ao se apaixonarem, acabam se tornando um dos casais de cangaceiros mais famosos da história. Tudo começa quando Josué Alencar enfrenta o poderoso Coronel Elói Bandeira (José de Abreu) na disputa pelo amor de Rosa. Sentindo-se humilhado por ter sido desafiado por um homem mais pobre, Elói decide se vingar da família Alencar e provoca uma tragédia que muda o destino de todos.

Em busca de justiça, Josué e seus irmãos - Arduíno, Crispino (também chamado de Milagre) e Sabiá - se unem ao bando do cangaceiro Miguel Ignácio (Alexandre Nero). Josué rapidamente conquista a confiança do líder, o que desperta o ciúme de Arduíno. Quando a traição do irmão mais velho vem à tona, Josué expulsa Arduino do grupo.

Tomado pelo ressentimento, Arduino se alia à polícia com o objetivo de capturar Josué. Entre emboscadas, rivalidades familiares, mulheres fortes e paixões intensas, 'Guerreiros do Sol' mergulha no universo do cangaço, onde honra, sangue e amor se entrelaçam em uma intensa narrativa cheia de reviravoltas.