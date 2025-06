'Garota do Momento': Coralina fica na mira de vilãs e pode ter fim terrível

No capítulo de quinta-feira (12), da novela "Garota do Momento" (Globo), Zélia sonda Coralina sobre o paradeiro do colar.

Beto, Beatriz e Ulisses se animam com a possibilidade de iniciar a produção de seu filme. Clarice teme a perseguição de Juliano.

Gregório confronta Juliano sobre seu comportamento contra ele e Clarice. Alfredo tem um surto ao vivo no programa de Mariana. Topete e Eugênia investigam Mariana.