Futuro marido de Aldeíde surge em 'Vale Tudo' e muda a vida de Raquel

No capítulo desta quarta-feira (11) em "Vale Tudo" (Globo), Laudelino, o cliente do restaurante, revela a Raquel e Poliana que deseja se aposentar e vender a sua empresa de catering para os sócios do restaurante da hípica.

Em 1988, Laudelino surgiu na trama para fazer negócio com Raquel e Poliana, mas também se apaixonou por Aldeíde. Os dois se casam na primeira versão, mas o ricaço morre antes do fim, deixando sua herança para a eposa.