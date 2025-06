Estreia de 'O Agente Secreto' tem estratégia para possível disputa ao Oscar

O longa é um terror que acompanha uma jovem em busca de sua mãe desaparecida no último dia de Carnaval em Guarapari. "É tudo muito real e palpável", avalia Flavia Guerra, que já assistiu ao filme. "O roteiro funciona, tem humor e um 'quê' de comédia romântica. Modula vários gêneros dentro de um".

Rodrigo Aragão, diretor do filme, explica a escolha do cenário brasileiro. "O cinema de terror tem muitas coisas icônicas que funcionam — e talvez a coisa mais original que podemos ter aqui é a nossa região", diz. "No mundo todo, o terror tem coisas iguais, mas se eu mostro o lugar onde nasci, isso é único".

Segundo ele, o filme se diferencia justamente por não ser rodado em um cenário norte-americano, como na maioria dos filmes do gênero. "O filme tem aventura, heroísmo, e em um cenário que as pessoas reconhecem, entendem como delas, com rostos brasileiros".

Série sobre 'Chaves' estreia provando que existe humor inteligente

Roberto Mario Gómez Bolaños, criador do Chaves e Chapolin, acaba de ganhar mais uma homenagem: "Chespirito: Sem Querer Querendo". A nova produção da Max tem oito episódios e acompanha a vida pessoal e carreira de Roberto, que deu vida ao personagem icônico da televisão que atravessa gerações.