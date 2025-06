Dona de Mim hoje (11): veja resumo do capítulo desta quarta-feira

Veja a seguir tudo o que vai acontecer no capítulo desta quarta-feira (11) em "Dona de Mim" (Globo).

O que vai acontecer

Jaques comemora o resultado do exame de DNA e pensa em humilhar Abel. Vanderson seduz Patrícia e acaba furtando seu colar. Ryan afirma a Lucas que não desistirá de Kami. Dedé diz a Lucas que quer ajudar Ryan a deixar a prisão. Jaques mostra o resultado do exame de DNA para Abel, que confronta o irmão. Castanho agradece a Marlon por ter salvado sua vida. Samuel aconselha Abel a contar a verdade sobre a origem de Sofia. Marlon é integrado à motopatrulha e conhece Adriano. Patrícia conta a Jaques que teve seu colar furtado, e os dois se aproximam. Ricardo descobre que Vanderson furtou Patrícia. Abel pede para conversar com Sofia.