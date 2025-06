Marquezine, Sabrina e mais famosos prestigiam desfile de Sasha Meneghel

Bruna Marquezine, Sabrina Sato e um time de famosos se reuniu para prestigiar o desfile da Mondepars, marca de Sasha Meneghel.

O que aconteceu

O evento aconteceu hoje no Theatro Municipal de São Paulo. A coleção de inverno é inspirada no "mobiliário brasileiro" e no "modernismo dos anos 1960".

Xuxa, Junno, Marquezine, Sato, Camila Queiroz e Klebber Toledo acompanharam o desfile na primeira fileira. Luciano Szafir, pai de Sasha, também prestigiou o evento.