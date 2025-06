Deborah Secco exibe o corpo e resultados após treino: 'Descabelada'

A protagonista de "Bruna Surfistinha" esteve ontem no jogo do Brasil contra o Paraguai, em São Paulo. Secco recebeu elogios após apostar em um look com camisa da seleção brasileira e calça flare amarela bem justa.

Deborah recebeu muitos elogios pela produção para a partida. "Lindíssima demais", indicou um seguidor. "Agora Hexa vem", brincou outro. "A brasileira muito amada por nós", disse uma fã.