Atriz de '50 Tons' diz não se preparar para cenas de sexo: 'Sempre animada'

Atriz admitiu precisar saber tudo sobre suas personagens para interpretá-las. "Depende de quem é a personagem e de quem ela deve ser para o público. Ela é como uma garota gostosa idolatrada? É dona de casa? Solitária? Medrosa? Conservadora? Então, isso é obviamente trabalho de personagem", pontuou.

Dakota Johnson diz que mãe, Melanie Griffith, a ajudou a se sentir confortável com sua intimidade. "Me criou para ter muito orgulho do meu corpo e amá-lo. Sempre me senti grata por isso, especialmente no meu trabalho, porque posso usar e parece real", declarou.