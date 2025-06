Catia Fonseca expõe problema que a fez pedir saída da Band: 'Deixei de ter'

Ela fez questão de negar que tenha acordo com outra emissora para tomar decisão surpreendente de sair da Band. "Saíram buchichos que a gente agiu de má-fé, que a gente ia trocar uma emissora por outra? Eu sou sempre muito verdadeira, mas tenho que ser verdadeira nos momentos corretos. Se fosse outra época, eu já teria falado horrores, então aprendo que o silêncio é uma prece e as coisas têm de ser ditas no momento certo."

A jornalista agradeceu nominalmente o apoio de Johnny Saad, Caio Carvalho, André Aguera, Antônio Zimmerli e os membros da equipe do agora ex-programa nos sete anos de emissora. Ela também garantiu que não há mágoas do seu lado e que sempre será da "família Band".

Eu não vou falar mais nada sobre esses momentos. Até porque a gente tem um contrato e há clausulas que não podemos falar algumas coisas. Concordo com isso, porque o casal briga, se resolve e não precisa falar pra todo mundo. Cada um sabe da sua parte e tô dizendo sobre o quanto que você tem que saber o que pode ser dito e não pode ser dito. O que os outros dizem não é um problema meu e dos outros. Band, sabe que sempre serei parte da família Band de coração.

Catia Fonseca

A saída da Band

Catia Fonseca entregou notificação a direção da Band, na tarde desta hoje, solicitando a rescisão de contrato. Segundo apuração de Splash, a apresentadora alega que o canal "quebrou cláusulas contratuais" acertadas em sua chegada há sete anos.

Apesar do pedido de saída, Catia Fonseca apresentou, normalmente, a edição de hoje do Melhor da Tarde. Ela havia informado na notificação que apresentaria a atração pela última vez no dia 12 de junho, mas a ideia foi rechaçada e a tendência é que Pâmela Lucciola, que cobriu as férias de Catia, assuma o comando até avaliação da direção da Band.