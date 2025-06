Catia Fonseca pede rescisão de contrato e deixa a Band após sete anos

Hoje começa outro momento da minha vida importante e quero dividir com vocês. Às 18h30, mais ou menos, vou estar entrando numa live no Youtube. Vai lá que a prosa vai ser boa e tem muita coisa para te contar.

Catia Fonseca

A relação entre Catia Fonseca e Band estava desgastada desde o fim de 2024. O ruído teria começado com a decisão do canal em demitir o marido Rodrigo Riccó da direção de seu programa, em dezembro passado.

Desde a mudança na direção, a apresentadora passou a se queixar das mudanças de rumo do Melhor da Tarde. O programa está sob direção de Mário Meirelles, ex-Globo, desde o começo do ano.

Na notificação de saída, Catia Fonseca informou que apresentaria o Melhor da Tarde pela última vez na quinta-feira (12). Entretanto, a Band não cederá o espaço e está a apresentadora está fora da atração após sete anos.

Nas redes sociais, Cátia Fonseca publicou um vídeo com momentos especiais no Melhor da Tarde. Ela também publicou uma carta com a mensagem que o "recomeço não é o fim".