Carol Castro relata ter sido vítima de stalker: 'Ameaçou me estuprar'

Por acaso, faltou luz na casa de Carol no dia exato em que o stalker havia ameaçado que isso aconteceria. "Foi bizarro: faltou luz exatamente no horário e no dia em que ele 'avisou'. Eu morava em São Conrado (na Zona Sul do Rio), e não era em condomínio, não tinha sistema de segurança, só cercas de arame. Mas nada mais aconteceu, graças a Deus."

Felizmente, o criminoso não demorou a ser identificado e preso pela polícia. "A polícia rastreou e encontrou o autor das ameaças pelo ID."