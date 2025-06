Bia Miranda e Gato Preto trocam acusações de agressão: 'Chegou ao limite'

Ela afirmou que Gato Preto só está machucado porque ela tentou se defender. "Ele está machucado, mas eu só me defendi. Parece que a errada sou eu. Uma coisa é estar errada de dar várias chances. Sim, fui uma idiota. Mas quem nunca, né?", escreveu.

Gato Preto diz que tentou tirar Bia de um "after" após a festa de Mirella e que encontrou mensagens de outros homens no celular dela. "Enquanto estava comigo, falava com outro no celular, que ela dizia ser de trabalho, mandando fotos temporárias pra homem [...] A sensação é muito nojenta. Eu tô me sentindo como se eu fosse usado."

Eu não vou ficar aqui tentando provar algo. Se eu tiver que pagar alguma coisa, as consequências, eu vou pagar. Eu não nasci pra ser trouxa, pra apanhar de mulher. Eu não nasci pra ser tachado de otário ou de corno. Eu sou um cara 'mil grau'. Não mereço essas palhaçadas. Gato Preto

Ele disse ainda que levou um soco de Bia durante a briga. "Nada do que eu falar vai adiantar porque eu sou homem. Então eu prefiro ficar com minha paz. Tenho provas de muita coisa, levei um soco. A pessoa não teve respeito nenhum comigo", afirmou.

Mais tarde, Gato Preto publicou um vídeo xingando Bia e afirmando que ela trocou o namoro por uma festa. "Agora eu quero mais que se fod* também. A pessoa trocou tudo por after. Fez amizade lá com essas quengas, [...] E a trouxa lá, chapada. Quer saber? Vai tomar no c*. Fica solteira agora, filha da p*ta. Só não vai encher a porr* do meu saco quando eu começar a viver. [Falar] que eu sou ridículo, que eu só pego put*. Quando eu começar a fazer, tu vai chorar".

Bia Miranda e Gato Preto estavam juntos desde agosto de 2024. Os dois têm uma filha, Maysha, que nasceu prematuramente no mês passado.