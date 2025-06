Band 'lamenta forma' como Catia Fonseca comunicou rescisão de contrato

Apesar do pedido de saída, Catia Fonseca apresentou, normalmente, a edição de hoje do Melhor da Tarde. Ela havia informado na notificação que apresentaria a atração pela última vez no dia 12 de junho, mas a ideia foi rechaçada e a tendência é que Pâmela Lucciola, que cobriu as férias de Catia, assuma o comando até avaliação da direção da Band.

A relação entre Catia Fonseca e Band estava desgastada desde o fim de 2024. O ruído teria começado com a decisão do canal em demitir o marido Rodrigo Riccó da direção de seu programa, em dezembro passado.

Desde a mudança na direção, a apresentadora passou a se queixar das mudanças de rumo do Melhor da Tarde. O programa está sob direção de Mário Meirelles, ex-Globo, desde o começo do ano.

Nas redes sociais, Cátia Fonseca publicou um vídeo com momentos especiais no Melhor da Tarde. Ela também publicou uma carta avisando que não estava se despedindo de seu público e destacou "recomeço não é o fim".