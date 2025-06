Romance de Guerreiros do Sol vai tocar 'caretas e progressistas', diz atriz

Alice Carvalho, 28, integra o elenco de 'Guerreiros do Sol', novela que estreia hoje no canal Globoplay Novelas e no streaming Globoplay. Na festa de lançamento do folhetim, ocorrida nesta terça (10), a atriz exaltou a força de sua personagem, Otília, e a delicadeza da relação homoafetiva vivida com Jânia, interpretada por Alinne Moraes, 42.

Trama forte

Na trama escrita por George Moura e Sérgio Goldenberg, Alice interpreta Otília, irmã da protagonista Rosa. A personagem é uma jovem introspectiva, que se muda para a fazenda de Elói (Thomás Aquino) e desenvolve um forte laço com Jânia, papel de Alinne Moraes.