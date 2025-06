Vale Tudo tem horário diferente hoje: veja que horas começa novela da Globo

O capítulo inédito da novela "Vale Tudo" será exibido hoje às 20h40 (de Brasília). A mudança de horário na programação da Globo acontece por conta da exibição de Brasil x Paraguai, jogo válido pelas Eliminatórias da Copa do Mundo 2026.

O que aconteceu

Carlo Ancelotti fará sua primeira partida com a seleção brasileira em território nacional. O italiano estreou no empate da seleção brasileira diante do Equador, na semana passada.