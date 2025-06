Claudia Alencar posta foto na praia um ano após internação: 'Jornada breve'

Claudia Alencar, 74, celebrou a vida ao aproveitar um dia de praia um ano após internação.

O que aconteceu

A atriz publicou uma série de fotos, em seu perfil do Instagram, sorridente e usando um biquíni rosa. Na legenda, ela refletiu: "A vida é uma jornada breve e simples. Cada momento vale a pena ser vivido com intensidade, apreciando as pequenas coisas que nos fazem sorrir", começou.

Há um ano, Claudia recebia alta hospitalar após passar seis meses internada. "O verdadeiro valor não está na extensão do tempo, mas na profundidade das experiências. Que possamos viver cada dia com gratidão e amor", ainda escreveu na publicação.