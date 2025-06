Tierry faz harmonização facial, e fãs elogiam antes e depois: 'Mais gato'

O cirurgião-dentista responsável pelo procedimento explicou que o cantor optou por "pequenos ajustes" no rosto. "No antes e depois do Tierry, entregamos elegância, naturalidade e harmonia, exatamente como deve ser. Essa é a nova era da harmonização facial", escreveu Bruno Camargo no Instagram.

O antes e depois do artista chamou atenção de fãs e seguidores. "Ficou mais gato ainda", disse um fã-clube do cantor. "Ficou perfeito", comentou uma seguidora. "Cara de modelo, hein, papai", disse o fotógrafo Trumpas. "Ficou parecido com Maurício Mattar", comparou outra fã.