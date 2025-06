Resumo novela 'Garota do Momento' da semana: capítulos de 11 a 21/6

Ronaldo afirma que só viajará com Bia após ela confessar seu crime. Lígia se desespera ao perceber que sua boate está em chamas. Beto invade a boate e resgata Lígia. Mariana e Nelson se despedem da família de Alfredo e Anita. Ronaldo comunica a Beto, Beatriz, Clarice e Gregório sobre a carta de Bia. Clarice conversa com Bia. Clarice conforta Beatriz. Zélia se alia a Basílio para incriminar Maristela no roubo do colar. Bia confessa sua participação no roubo do colar para o delegado. Lígia descobre que o incêndio na boate foi criminoso. O delegado encontra o Mystique no cofre de Maristela.

Segunda-feira, 16 de junho

Maristela e Juliano são conduzidos para a delegacia. Beatriz se emociona ao constatar que está livre de acusações por roubo do colar. Lígia afirma a Teresa que acredita ter sido Juliano o mandante do incêndio na boate. Beatriz dá seu depoimento no programa de Alfredo. Lígia confidencia para a família que não fará a reforma na boate para que Beto possa produzir seu filme. Bia enfrenta Maristela. Ronaldo conta para Beto que o seguro da boate não irá ressarcir Lígia, uma vez que o incêndio foi criminoso. Bia pede perdão a Beatriz.

Terça-feira, 17 de junho

Beatriz diz a Bia que não será possível haver uma relação de irmandade entre as duas. Bia se despede de Ronaldo. Juliano e Maristela sofrem retaliações dos populares. Zélia afirma a Clarice que assumirá a presidência da Perfumaria Carioca. Clarice conversa com Beatriz sobre Bia. Teresa, Eugênia e Alfredo organizam o casamento de Jacira e Sérgio. Beto sugere fazer um mutirão para reerguer a boate de Lígia. Todos se despedem de Ronaldo. Bia pede perdão a Beto. Juliano jura vingança contra Beatriz.

Quarta-feira, 18 de junho