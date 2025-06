Por que os japoneses deixaram o mangá 'Kaiju No.8' acabar?

Além dele, tivemos confirmação de vários especiais sobre dublagem. No dia 5 vai rolar um painel com dubladores da versão Netflix de "Dan Da Dan"; com presença de Bruna Laynes (Aira), Hannah Buttel (Momo) e Renan Vidal (Okarun); e no dia 6 vai rolar painel de "Frieren", com Jacque Souza (Frieren), Maria Clara Rosis (Fern) e Lucas Miagusuku (Stark). Lembrando que já fiz uma entrevista bem legal com o elenco de "Frieren", pode conferir aqui.

Ainda no campo dublagem rolou a confirmação do tradicional painel de Guilherme Briggs (Brook de "One Piece") no dia 6 e um especial no dia 3 reunindo alguns dubladores mais "novatos" contando como entraram nesse meio. Para esse encontro estarão presentes Gaby Milani (Kiyo de "Demon Slayer"), Lipe Volpato (Midoriya de "My Hero Academia") e Vyni Takahashi (Luffu no live action de "One Piece").

Anime Friends 2025

Quando? De 3 a 6 de julho, no Anhembi

'Witch Watch' é o anime da temporada

Estou sempre acompanhando o perfil Anime Trending nas redes sociais, pois eles fazem pesquisas semanais para entender o que os otakus estão curtindo assistir, o que é uma forma boa de ter uma noção do que está repercutindo. E, para mim, é uma surpresa positiva ver como "Witch Watch" se tornou um dos animes que mais bombaram nessa temporada.