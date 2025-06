Pepita diz tentar convencer marido a abrir relação: 'Entrar na mente dele'

A funkeira ressaltou que é pansexual, ou seja, sente atração por pessoas independentemente do gênero. "Quando me vi como pansexual foi maravilhoso. Eu me envolvi com meninas, homens trans... Eu vim ao mundo para dar e receber. E fique bem claro que não é putaria. É o que eu gosto, é o que eu acredito".

Pepita e Kayque Nogueira estão casados desde 2020. Juntos, eles são pais de Lucca Antônio.