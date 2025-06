Pai fala da morte de Thommy Schiavo, ator da novela 'Guerreiros do Sol'

A partir desta quarta (11), Thommy Schiavo, ator que morreu tragicamente em 2024, poderá ser visto na novela "Guerreiros do Sol", disponível no canal pago Globoplay Novelas e no streaming Globoplay. O pai do artista expôs como enfrenta o luto e a ansiedade de rever o filho em cena.

O que aconteceu

Mesmo após sua morte precoce, aos 39 anos, Thommy Schiavo surgirá nas telas. Na nova novela, escrita por George Moura e Sergio Goldenberg, o ator interpreta um policial. Trata-se do último trabalho inédito de Schiavo, tendo sido gravado mais de um ano antes de seu falecimento.